L’aria condizionata vietata nella fase 2

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Stampa spiega oggi in un articolo a firma di Paolo Russo le regole per la2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, spiegando che ci sarà il divieto di usare l’ariaperché questa, come per la SARS, favorisce la circolazione del virus: Fermo restando che i ristoranti riapriranno per ultimi il 18 maggio. E sfruttando al massimo i tavoli all’aperto, perché all’interno, così come negli uffici, si rischierà la sauna. Studi recenti avrebbero infatti convinto gli scienziati del Cts a chiedere al governo di spegnere nei luoghi pubblici l’aria, vettore di trasmissione del virus, più che altro per via della ventilazione, che sposterebbe pericolosamente le famigerate goccioline con virus annesso da un tavolo o da una scrivania all’altra. Si stanno studiando deroghe a sistemi di ...