La creatività in un mazzo di rose | la storia di Jeremy Scott

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Accade sempre che quando hai costrizioni, sei creativo”, dice. “Dammi un problema e lo risolverò.” Uno dei designer più famosi al mondo,, sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Los Angeles, esattamente come tutti noi anche lui vive questa situazione di auto isolamento. Continua a lavorare però, perché una mente creativa non si ferma mai. Così pensa e ripensa alle prossime collezioni di Moschino e al suo omonimo marchio ritrovando la sua ispirazione nei giardini verdeggianti intorno a casa sua. Lontano da tutto e dagli affetti ha trovato la sua ispirazione in una nuova passione, la coltivazione di piante e fiori, ed è estremamente soddisfatto come racconta attraverso i suoi social network. Non solo pianta e coltiva piante, ma si spinge oltre, creando delle composizioni floreali ...