Intesa SP | Grandi | UBI non è scalata ostile  Nascerà colosso bancario europeo

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – L’offerta pubblica di scambio diSanpaolo agli azionisti UBI punta a far nascere un “”. Lo ha chiarito Paolo, responsabile della governance del gruppo torinese, in un’intervista odierna al quotidiano la Provincia Pavese, precisando che non si tratta di una “”, né aggressiva. E’ “una proposta operativa per percorrere la stessa strada, insieme, ma su un’auto più potente e più comoda”. Alla domanda su quali potrebbero essere gli effetti sull’occupazione,ha risposto rassicurando che “non c’è alcuna volontà di spostare altrove chi lavora a Pavia o di ristrutturare. Non siamo di fronte a un’operazione di ristrutturazione odi salvataggio e quindi non sono previsti esuberi. Se ci dovessero essere ...

Da quando Carlo Messina ha lanciato Intesa SanPaolo all’assalto, non c’è giorno in cui Victor Massiah ... “Whatever it takes”, le tre ormai storiche parole pronunciate da Mario Draghi per sintetizzare ...ma solo per Intesa". Osserva: "Con il piano prefigurato, depositato in Consob e ancora a noi non noto, per noi significherebbe dover assistere a uno spezzatino che mortificherebbe una grande banca ...