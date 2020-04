Il rock dei Rolling Stones al tempo del Coronavirus - (Di venerdì 24 aprile 2020) Paolo Giordano Arriva a sorpresa il brano "Living in a ghost town". Mick Jagger: "Si adatta bene al momento che viviamo" Così, a sorpresa, alle 18 di ieri i Rolling Stones hanno catapultato sulle loro piattaforme una canzone inedita. La prima da otto anni. Si intitola Living in a ghost town, ossia «Vivendo in una città fantasma» e, secondo Mick Jagger, «si adatta bene al momento che stiamo vivendo». In effetti. Il brano è subito riconoscibile, ha la struttura caoticamente ordinata tipica dei Rolling Stones specialmente quelli tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta. La batteria è compassata e il basso è il corrimano sul quale le chitarre scivolano, si arrampicano e qualche volta si lanciano. E poi c'è la voce. Mick Jagger oggi è un attore del rock, ogni interpretazione è come se fosse una ... Leggi su ilgiornale Ambiente - Blackrock consulente della Commissione Ue sugli investimenti sostenibili. Ma è socio dei maggiori inquinatori del mondo

Rockstar sta compiendo importanti passi per la riduzione dei periodi di crunch

