Giorgia Meloni contro il Mes: il Pd vi sta umiliando. M5s, votate no con noi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il giorno successivo al Consiglio europeo in cui il premier Giuseppe Conte ha firmato per il Mes e il Recovery Fund Giorgia Meloni interviene alla Camera dei deputati e si rivolge direttamente al M5s: "Il Pd vuole umiliarvi, votate con noi contro il Fondo salva-Stati". La leader di Fratelli d'Italia Leggi su iltempo Consiglio Ue - Giorgia Meloni : «Anche Conte si vergogna del risultato. Il Mes è dietro l’angolo»

