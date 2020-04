Ghemon: “Quando lavoro a un mio concerto ci sono 14 persone dietro le quinte. Ora non mi preoccupo per me o per le persone che non verranno ai live. Penso a chi vive di questo lavoro” (Di venerdì 24 aprile 2020) Ghemon: “Gli artisti vendono sogni e non mostrano la realtà dello spettacolo. Dovremmo unirci in un’associazione e tutelare i lavoratori deboli” Ghemon, vero nome Gianluca Picariello, dopo il successo al Festival di Sanremo 2020 con “Rose Viola”, pubblica “Scritto nelle stelle” (coproduzione Carosello Records e Artist First) un gran bel disco d’amore con undici brani, che celebrano la vita quotidiana di un uomo adulto tra alti e bassi, sulle montagne russe dei sentimenti. Il cantautore e rapper a FqMagazine ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori precari dello spettacolo, fortemente danneggiati dalla pandemia che ha costretto a far saltare diversi eventi dei prossimi mesi, ma propone una associazione di tutti gli artisti per tutelare le categorie più fragili. Ghemon, noto per il suo brillante sarcasmo su Twitter, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020): “Gli artisti vendono sogni e non mostrano la realtà dello spettacolo. Dovremmo unirci in un’associazione e tutelare i lavoratori deboli”, vero nome Gianluca Picariello, dopo il successo al Festival di Sanremo 2020 con “Rose Viola”, pubblica “Scritto nelle stelle” (coproduzione Carosello Records e Artist First) un gran bel disco d’amore con undici brani, che celebrano la vita quotidiana di un uomo adulto tra alti e bassi, sulle montagne russe dei sentimenti. Il cantautore e rapper a FqMagazine ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori precari dello spettacolo, fortemente danneggiati dalla pandemia che ha costretto a far saltare diversi eventi dei prossimi mesi, ma propone una associazione di tutti gli artisti per tutelare le categorie più fragili., noto per il suo brillante sarcasmo su Twitter, ...

FQMagazineit : Ghemon: “Quando lavoro a un mio concerto ci sono 14 persone dietro le quinte. Ora non mi preoccupo per me o per le… - nebulosa_mente : Quando voglio bene agli artisti compro e poi ascolto. Tanto, poi, quando mai mi hai deluso? @Ghemon, ci siamo ?? - chiarazot : il mondo è freddo e quando lo capisci il sangue si ghiaccia @Ghemon ?? - Francescosino : @Ghemon gentilmente mi informi quando sbagli un album visto che nemmeno stavolta ci sei riuscito? - ahahahahdie : @Aversa_6 @Ghemon che mo da quando ascolti ghemon tu? fammi capire -

Ultime Notizie dalla rete : Ghemon “Quando Coronavirus: Burioni, 'numero contagi molto sottostimato' Affaritaliani.it