Galli spiega, davanti a Renzi, che le scuole non vanno riaperte e che quella di Macron è una scelta demagogica (Di venerdì 24 aprile 2020) La questione aperta a Piazzapulita, nella serata di ieri, riguardava la riapertura delle attività commerciali e delle scuole e il parere negativo di vasta parte della comunità scientifica. La trasmissione di Corrado Formigli ha ospitato un campione della riapertura, ovvero il senatore Matteo Renzi, e il primario dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli che invece si è dimostrato molto più cauto sull’argomento della ripresa di tutte le attività. Il confronto a distanza ha interessato anche la Francia, presa come modello per quanto riguarda la sua capacità di avviare la ripartenza, anche negli istituti scolastici. LEGGI ANCHE > Galli contro Gismondo sul virus creato in laboratorio: «Servirebbe dignitoso riserbo» Galli contro riapertura delle scuole, la spiegazione di fronte a Renzi Matteo Renzi ha affermato che, ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - “Ecco perché in Lombardia si muore di più”. Lo spiega il prof. Galli

Adriana Volpe risponde al gesto di pace di Magalli e spiega perché non segue il marito su Instagram

“Stop”. ‘I Fatti vostri’ - Paolo Fox non si presenta in studio : il motivo lo spiega Giancarlo Magalli (Di venerdì 24 aprile 2020) La questione aperta a Piazzapulita, nella serata di ieri, riguardava la riapertura delle attività commerciali e dellee il parere negativo di vasta parte della comunità scientifica. La trasmissione di Corrado Formigli ha ospitato un campione della riapertura, ovvero il senatore Matteo, e il primario dell’ospedale Sacco di Milano Massimoche invece si è dimostrato molto più cauto sull’argomento della ripresa di tutte le attività. Il confronto a distanza ha interessato anche la Francia, presa come modello per quanto riguarda la sua capacità di avviare la ripartenza, anche negli istituti scolastici. LEGGI ANCHE >contro Gismondo sul virus creato in laboratorio: «Servirebbe dignitoso riserbo»contro riapertura delle, lazione di fronte aMatteoha affermato che, ...

PiazzapulitaLA7 : RT @giornalettismo: Nel corso di @PiazzapulitaLA7, Matteo #Renzi aveva parlato più volte di riapertura. Il dottor #Galli spiega perché que… - giornalettismo : Nel corso di @PiazzapulitaLA7, Matteo #Renzi aveva parlato più volte di riapertura. Il dottor #Galli spiega perché… - Natalin33515492 : Finalmente #Galli spiega chiaramente del perché le scuole non possano riaprire, non sono una priorità ma soprattutt… - SoniaVigoson : RT @Francescaloto: @PiazzapulitaLA7 Il Prof. Galli spiega le come stanno. - Francescaloto : @PiazzapulitaLA7 Il Prof. Galli spiega le come stanno. -