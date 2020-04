Fiorello lancia un appello ai 60enni su Instagram | le reazioni non si fanno attendere

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 aprile 2020), che il prossimo 16 maggio compie 60 anni,unsu: ” I sessantenni a casa…”. E lenon tardano ad arrivare. Lo showman si presenta sul suo profilo coi capelli brizzolati cortissimi, la barba sfatta e una camiciona a quadrettoni rossi e con la sua solita verveun importante messaggio: “Buongiorno sono Rosario, sono nato il 16 maggio del 1960 e significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Grazie per auguri. Adesso inon possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi in pratica dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noidobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che dobbiamo stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio e che andiamo protetti. Siamo come il panda, il cercopiteco, il colibrì dell’Himalaya… Se dicono che non ...