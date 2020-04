Fase 2 parrucchieri | quando inizia | date e possibili restrizioni

(Di venerdì 24 aprile 2020)e barbieririaprono? È una delle tante domande legate alla voglia di tornare alla normalità dopo l’emergenza sanitaria senza precedenti che il paese sta attraversando. D’altra parte, non c’è ancora una risposta precisa al quesito: tutto quello che si sa è che non succederà molto presto.e barbieri: riapertura dopo Pasquetta? Difficilmentee barbieri riapriranno con l’inizio della cosiddetta2, cioè quella di “convivenza” col nuovo coronavirus in cui si procederà a una lenta e graduale riattivazione dell’economia italiana, ora bloccata a seguito alle limitazioni imposte per contenere i contagi. Tuttavia, le saracinesche dovrebbero alzarsi, probabilmente già ...

Plausibile che si parta l’11 maggio, anche se c’è chi vorrebbe anticipare almeno l’asporto e chi, soprattutto per le attività più a rischio come i parrucchieri, posticipare al 18 ... 2,5 da quando è ...La fase due per le aziende: over 65 da casa La stima è quella di 2,8 ... In tutti i negozi che effettuano servizi per gli utenti, come per esempio i parrucchieri, il rapporto sarà quello di un cliente ...