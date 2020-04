Fase 2, la proposta degli over 60 a casa è costituzionale? (Di venerdì 24 aprile 2020) Manca poco all’inizio della Fase 2 (al via dal 4 maggio), quella in cui dovremo imparare a convivere con il coronavirus. Ma i nodi da sciogliere sono molti. Uno di quelli su cui si sta discutendo maggiormente è quello che riguarda la proposta di prolungare il lockdown, fino alla fine della Fase 2, per gli over 60 e «i soggetti a rischio» (persone immunodepresse o con patologie preesistenti). Leggi su vanityfair Coronavirus | Al ristorante in Fase Due : la proposta di Federcuochi

De Magistris fuori fase (2) : nessuna proposta a De Luca per la ripartenza

stanzaselvaggia : Abbiamo smesso anche solo di notare l’assenza di pubblico nei talk tv. Un’altra proposta per la fase 2, 3, 4, 5 pot… - s_margiotta : Qualche proposta e qualche riflessione sulla fase 2 @SenatoriPD @pdnetwork - Umbria_N_Web : Coronavirus: “Scuola: le mie proposte per la fase due” – Porzi (Pd) “errore il diniego opposto da maggioranza a pro… - Arouet1Arouet : @ValentinaPrisc @AndreaScanzi A me risulta che in fase di trattative si possa avanzare qualsiasi proposta e continu… - marcodifabbrica : RT @stanzaselvaggia: Abbiamo smesso anche solo di notare l’assenza di pubblico nei talk tv. Un’altra proposta per la fase 2, 3, 4, 5 potreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase proposta Fase 2, la proposta degli over 60 a casa è costituzionale? Vanity Fair Italia Procida: “Fase 2” le proposte sette consiglieri di minoranza

PROCIDA – In vista della tanto attesa “Fase 2”, che si spera possa coincidere ... al Presidente del Consiglio comunale Antonio Intartaglia contenente una serie di proposte per fare in modo di ...

Fase 2, ecco le 30 proposte del Pd: “Dalla riduzione tasse al sostegno alle famiglie”

Oltre a un’altra serie di proposte. Infine, “test sierologici a tutti i dipendenti del Comune e delle partecipate, tavolo di confronto con i sindacati, piano scuole e rimodulazione del trasporto ...

