Eventi open air e a numero chiuso Così Bergamo riparte dalla cultura

(Di venerdì 24 aprile 2020) In attesa del nuovo decreto la programmazione estiva della città va ripensata. Ingressi contingentati nei musei e rassegne all’aperto. In settembre una nuova Donizetti Night.

L'Eco di Bergamo

Ma non vogliamo stare con le mani in mano, dobbiamo trovare le chiavi per la ripartenza». La cultura è socialità e condivisione, difficile immaginare eventi che non prevedano contatti tra le persone. ...Durante l’evento, verranno messi a disposizione, in modalità online e on-demand, contenuti video e materiali informativi per saperne di più su: corsi, modalità di iscrizione, colloqui orientativi ...