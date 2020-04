Elezioni Regionali, Martusciello (FI): “De Luca le vuole ‘stranamente’ a Luglio” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca ci faccia capire” – ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. “I pasticcieri, i proprietari dei bar, i ristoratori, i barbieri, i parrucchieri devono seguire meticolose prescrizioni per poter riaprire e lui vuole votare a luglio? Ma il rischio c’è solo per chi deve alzare una saracinesca? Ma non si vergogna di provare a vincere le Elezioni in questo modo? E’ una presa in giro di tutti questi artigiani che devono seguire tutte le cretinaggini scritte nelle sue ordinanze. La sola proposta di voler votare a luglio qualifica il personaggio. Ha ormai passato l’età della pensione, si ritiri e favorisca il ritorno del buon governo” – conclude Martusciello. L'articolo Elezioni Regionali, Martusciello (FI): “De Luca le vuole ... Leggi su anteprima24 Le elezioni regionali 2020 a luglio? Un voto che garantiva il... non voto

Coronavirus - slittano anche le elezioni regionali : quando si andrà a votare

Il governo ha rinviato le elezioni regionali e comunali (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Deci faccia capire” – ha dichiarato Fulvioeuroparlamentare di Forza Italia. “I pasticcieri, i proprietari dei bar, i ristoratori, i barbieri, i parrucchieri devono seguire meticolose prescrizioni per poter riaprire e luivotare a luglio? Ma il rischio c’è solo per chi deve alzare una saracinesca? Ma non si vergogna di provare a vincere lein questo modo? E’ una presa in giro di tutti questi artigiani che devono seguire tutte le cretinaggini scritte nelle sue ordinanze. La sola proposta di voler votare a luglio qualifica il personaggio. Ha ormai passato l’età della pensione, si ritiri e favorisca il ritorno del buon governo” – conclude. L'articolo(FI): “Dele...

FedericoDinca : Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di rinviare le elezioni regionali per permettere la partecipazione de… - minformonline : Elezioni Regionali in Campania, De Luca: “Pronti per votare a fine luglio” - Gigi412Po : RT @Dissenso2: @doluccia16 Gli allocchi sono quelli che alle ultime elezioni regionali hanno votato per il PD, nonostante Bibbiano e gli sc… - alessandra6517 : RT @Dissenso2: @doluccia16 Gli allocchi sono quelli che alle ultime elezioni regionali hanno votato per il PD, nonostante Bibbiano e gli sc… - BlondMan68 : @AnnaMaritati @fattoquotidiano Come alla Costituzione, che ha un suo perché, non interessano le opinioni di chi pen… -