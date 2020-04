Diavoli | su Sky Atlantic anche in 4K HDR e NOW TV il terzo e il quarto episodio

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo il successo dei primi due episodi, disponibili on demand su Sky e NOW TV, nuovo appuntamento, venerdì 23 Aprile su Sky, Sky Cinema Uno e NOW TV dalle 21.15, con, il financial thriller targato Sky e...

SkyTG24 : Diavoli, 637mila spettatori medi per il debutto della serie tv di Sky - SkyAtlanticIT : L’attesa è terminata. #Diavoli, stasera alle 21.15 su Sky. @patrickdempsey - luca_romoli : RT @i_diavoli: Una cosa che esiste di sicuro è 'Tredicesimo Piano', espansione online dell'universo narrativo de 'I diavoli'! La trovate qu… - allonsyaparis : #diavoli su Sky davvero interessante. Bravi. - zazoomnews : Diavoli venerdì 24 aprile due nuovi episodi su Sky Atlantic e Now Tv - #Diavoli #venerdì #aprile #nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli Sky

Dopo il successo dei primi due episodi, disponibili on demand su Sky e NOW TV, nuovo appuntamento, venerdì 23 Aprile su Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e NOW TV dalle 21.15, con DIAVOLI, il financial ...Un attore che da poco ha spiccato il volo per l'estero, come conferma la sua presenza in Diavoli, la serie in onda dal 17 aprile ogni venerdì alle 21.15 su Sky, un thriller finanziario internazionale ...