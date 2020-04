Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One (Di venerdì 24 aprile 2020) Il pluripremiato editore Wired Productions e il pionieristico studio olandese KeokeN Interactive annunciano oggi che il loro thriller fantascientifico, Deliver Us The Moon, è finalmente disponibile in tutto il mondo, in formato digitale, per PlayStation 4 e Xbox One su Microsoft Store e con Xbox Game Pass. Un’edizione standard è ora disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 19,99 £ / 24,99 €, mentre l’edizione Deluxe, che include l’epica ed emozionante colonna sonora originale, così come un meraviglioso artbook digitale contenente 100 pagine di illustrazioni, sarà rilasciata il 14 agosto al prezzo consigliato al pubblico di 24,99 £ / 29,99 €. Alimentato da Unreal Engine 4, Deliver Us The Moon è ambientato in un futuro apocalittico in cui la Terra ha esaurito le ... Leggi su gamerbrain Deliver Us The Moon : l'avventura sci-fi vi consente di vincere un Xbox One a tema

Wired Productions e KeokeN Interactive hanno, finalmente, fornito una data definitiva per l'uscita di Deliver Us the Moon. Sarà disponibile su Nintendo ...

Dopo gli ottimi risultati ottenuti su PC, i ragazzi di Wired Productions e KeokeN Interactive sono felici di annunciare che il loro pluripremiato Deliver Us The Moon è finalmente disponibile sul ...

