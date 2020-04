Coronavirus: Spata (comitato tecnico Lombardia), 'fase 2 non uguale per tutti' (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) (di Vittoria Vimercati) - Le valutazioni sulle riaperture della fase 2 vanno fatte "da regione a regione. Non si può fare una cosa uguale per tutti: sarebbe un'imprudenza". E' il parere di Gianluigi Spata, presidente della Federazione dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia e membro del comitato tecnico scientifico di 27 'saggi' che affianca la Regione Lombardia nel prendere decisioni sulla fase 2. "Bisogna tener conto delle varie realtà regionali, ma questa è una mia valutazione", precisa all'Adnkronos il medico. Il comitato tecnico scientifico di esperti sta proseguendo il suo lavoro e presenterà a breve una proposta articolata sul tema della "sorveglianza", aspetto chiave per contenere i contagi anche in futuro. "Non stiamo decidendo quando aprire. Per quanto mi compete nel comitato scientifico, che è ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Spata (comitato tecnico Lombardia) - 'fase 2 non uguale per tutti' (2)

Ai medici indicazioni generiche»

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Como Spata: «Ricevemmo una lettera, ma senza linee guida precise. Arrivarono un mese dopo, quando io ero già ammalato» La Regione Lombardia s’è mossa per tempo ...

