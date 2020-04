Coronavirus | Lhf-Connect | il progetto per la realizzazione rapida di un robot per la

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) LHF-è ilche mette a disposizione delle strutture sanitarie le istruzioni per la costruzione di undi telepresenza, guidato tramite un software sviluppato da un team di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con l’Università di Pisa e rilasciato gratuitamente e open source, disponibile anche sulla piattaforma TechForCare.com recentemente lanciata dall’Istituto per laica e le Macchine Intelligenti (I-Rim) e Maker Faire Rome. Il primoassemblato è ora operativo nelle corsie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) di Cisanello (Pisa) e permette al personale sanitario di controllare i pazienti ricoverati affetti da Covid-19 in remoto e di connetterli con le loro famiglie e amici attraverso le video chiamate, per alleviare i lunghi periodi di degenza. Altri test ...