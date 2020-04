**Coronavirus: Amendola, ‘bene Recovery Fund, ora chiudere entro giugno’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo dato luce verde a questo fondo per la ripresa, ora la commissione farà la sua parte e l’obiettivo è chiudere entro giugno. E’ un segnale positivo, ora c’è da lavorare sui dettagli ma l’Ue è evidente che l’Ue si muove con una politica comune”. Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, a RaiNews24. Si tratterà di un prestito o di sussidi? “Ieri la presidente della commissione Von der Leyen ha parlato di un mix tra prestiti e sussidi. Si troveranno soluzione tecniche necessarie per tenere uniti tutti i 27”. L'articolo **Coronavirus: Amendola, ‘bene Recovery Fund, ora chiudere entro giugno’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Amendola - ‘segnale importante da Von der Leyen’**

**Coronavirus : Amendola - ‘trattativa Ue - polemiche su singole proposte non aiutano’**

**Coronavirus : Amendola - ‘fare a meno di Ue? Da Conte un timore - non un auspicio’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo dato luce verde a questo fondo per la ripresa, ora la commissione farà la sua parte e l’obiettivo ègiugno. E’ un segnale positivo, ora c’è da lavorare sui dettagli ma l’Ue è evidente che l’Ue si muove con una politica comune”. Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo, a RaiNews24. Si tratterà di un prestito o di sussidi? “Ieri la presidente della commissione Von der Leyen ha parlato di un mix tra prestiti e sussidi. Si troveranno soluzione tecniche necessarie per tenere uniti tutti i 27”. L'articolo, ‘bene, oragiugno’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Coronavirus: Amendola, 'bene Recovery Fund, ora chiudere entro giugno'**... - Oxanna2003 : Coronavirus, lo sfogo di Claudio Amendola: 'Mi sono rotto i c... di sentire che andrà tutto bene' - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Immuni o non mettetevi in testa che siamo già super controllati tutti. I social a che servono secondo voi. Solo che adess… - vallant80 : RT @claudio_2022: Immuni o non mettetevi in testa che siamo già super controllati tutti. I social a che servono secondo voi. Solo che adess… - GiulioGasparini : RT @RadioCapital_fm: Stamattina a @_CircoMassimo_ lo sfogo di Claudio #Amendola: 'Mi sono rotto i c..., non ne posso più di sentire che and… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Amendola **Coronavirus: Amendola, 'bene Recovery Fund, ora chiudere entro giugno'** Il Sannio Quotidiano "Chiudere la partita europea entro giugno". Intervista a Enzo Amendola

“L’obiettivo è chiudere tutto entro giugno”. Il ministro agli Affari europei Enzo Amendola guarda positivamente all’esito del Consiglio europeo di ieri, che ha dato mandato alla Commissione Ue di ...

Una Liberazione da reclusi

È un paradosso dell’imprevedibile ironia della storia: la festa nazionale della Liberazione nell’anno 2020 sarà ricordata come la giornata della Reclusione nazionale, imposta dal governo a tutta la ...

“L’obiettivo è chiudere tutto entro giugno”. Il ministro agli Affari europei Enzo Amendola guarda positivamente all’esito del Consiglio europeo di ieri, che ha dato mandato alla Commissione Ue di ...È un paradosso dell’imprevedibile ironia della storia: la festa nazionale della Liberazione nell’anno 2020 sarà ricordata come la giornata della Reclusione nazionale, imposta dal governo a tutta la ...