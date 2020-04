Caserta, nonno abusa della nipote di 10 anni: la costringeva a guardare film hard (Di venerdì 24 aprile 2020) Caserta, nonno abusa della nipote di 10 anni: la costringeva a guardare film hard per poi replicarli Una bambina di soli dieci anni, costretta a guardare film hard per poi replicarli insieme al nonno. Un’orribile vicenda, quella accaduta nel Casertano. La storia, riportata dal Messaggero, vede protagonista un nonno di 67 anni che avrebbe sottoposto continuamente la nipotina – di 10 anni – alla visione di filmati hard. Continui abusi che la piccola ha vissuto sulla propria pelle dal 2018 e che ha finalmente trovato il coraggio di confessare ad una mamma incredula. Siamo a Carinola, in provincia di Caserta: il nonno 67enne avrebbe costretto la nipote a guardare ripetutamente materiale pornografico, per poi replicarlo dal vivo. I carabinieri, dopo la denuncia della madre della bimba, hanno prelevato l’uomo dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di ... Leggi su tpi Caserta - obbliga la nipote a vedere porno e a replicare : indagato il “nonno orco” (Di venerdì 24 aprile 2020)di 10: laper poi replicarli Una bambina di soli dieci, costretta aper poi replicarli insieme al. Un’orribile vicenda, quella accaduta nelno. La storia, riportata dal Messaggero, vede protagonista undi 67che avrebbe sottoposto continuamente la nipotina – di 10– alla visione diati. Continui abusi che la piccola ha vissuto sulla propria pelle dal 2018 e che ha finalmente trovato il coraggio di confessare ad una mamma incredula. Siamo a Carinola, in provincia di: il67enne avrebbe costretto laripetutamente materiale pornografico, per poi replicarlo dal vivo. I carabinieri, dopo la denunciamadrebimba, hanno prelevato l’uomo dalla sua abitazione su ordine del Gip del Tribunale di ...

SkyTG24 : Abusi su bambina di 10 anni, nonno in carcere nel Casertano - Marty_Loca80 : Caserta, nonno orco abusa della nipotina di 10 anni: «Costretta a vedere film hard». Arrestato… - Vera_Semprevera : RT @SkyTG24: Abusi su bambina di 10 anni, nonno in carcere nel Casertano - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Abusi su bimba di 10 anni, nonno in carcere nel Casertano - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Abusi su bambina di 10 anni, nonno in carcere nel Casertano -