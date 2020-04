Beatrice Valli in ospedale, Marco Fantini: “Non potete capire l’ansia” (Di venerdì 24 aprile 2020) Beatrice Valli in ospedale, è il momento del parto? Chiarisce tutto l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini Come preannunciato più volte attraverso le interviste e le dirette da Beatrice Valli, tra poche settimane scade il termine previsto per la sua terza figlia, Azzurra. Negli ultimi giorni i fan si sono però allarmati perchè Beatrice ha raccontato spesso di essere stata male e di non sentirsi bene. A scatenare ancora più preoccupazione sui social sono stati alcuni contenuti postati oggi, nei quali la Valli si trovava in ospedale. A chiarire e spiegare tutta la situazione ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini: “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma mi sa che ci ha fatto uno scherzetto. Non potete capire l’ansia. Adesso la Bea mi ha scritto e mi ha detto che la rilasciano, ... Leggi su lanostratv Beatrice Valli in ospedale : “Non sto per niente bene” | Cosa è successo

Malore per Beatrice Valli -

“Non sto bene…”. Beatrice Valli in ospedale. E Marco Fantini spiega tutto : “Ecco cosa è successo” (Di venerdì 24 aprile 2020)in, è il momento del parto? Chiarisce tutto l’ex tronista di Uomini e DonneCome preannunciato più volte attraverso le interviste e le dirette da, tra poche settimane scade il termine previsto per la sua terza figlia, Azzurra. Negli ultimi giorni i fan si sono però allarmati perchèha raccontato spesso di essere stata male e di non sentirsi bene. A scatenare ancora più preoccupazione sui social sono stati alcuni contenuti postati oggi, nei quali lasi trovava in. A chiarire e spiegare tutta la situazione ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne,: “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma mi sa che ci ha fatto uno scherzetto. Nonl’ansia. Adesso la Bea mi ha scritto e mi ha detto che la rilasciano, ...

zazoomnews : Beatrice Valli in ospedale: “Non sto per niente bene” Cosa è successo - #Beatrice #Valli #ospedale: #niente - Italia_Notizie : Malore per Beatrice Valli - bnotizie : Beatrice Valli in ospedale: `Non sto per niente bene`, Marco spiega - L0STINEME : ora manca Beatrice Valli. aspetto il parto come se fosse mia sorella ?? - bnotizie : Beatrice Valli e Ramona Amodeo in confidenza in gravidanza: il video -