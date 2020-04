Ammazza la figlia di 4 anni: in stato depressivo, per lui è ancora viva (Di venerdì 24 aprile 2020) Un delitto orribile in provincia di Arezzo: un uomo, in pieno stato depressivo, Ammazza la figlia. Ma non ricorda nulla, per lui è ancora viva. Il peggiore dei delitti: un padre che uccide la figlia, di soli quattro anni. Un operaio 39enne originario del Bangladesh e residente a Levane, in provincia di Arezzo, ha Ammazzato … L'articolo Ammazza la figlia di 4 anni: in stato depressivo, per lui è ancora viva proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 24 aprile 2020) Un delitto orribile in provincia di Arezzo: un uomo, in pienola. Ma non ricorda nulla, per lui è. Il peggiore dei delitti: un padre che uccide la, di soli quattro. Un operaio 39enne originario del Bangladesh e residente a Levane, in provincia di Arezzo, hato … L'articololadi 4: in, per lui èproviene da www.meteoweek.com.

Un delitto orribile in provincia di Arezzo: un uomo, in pieno stato depressivo, ammazza la figlia. Ma non ricorda nulla, per lui è ancora viva. Il peggiore dei delitti: un padre che uccide la figlia, ...

