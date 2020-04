Tanti auguri Gigi Hadid | 25 anni e semplicemente bellissima

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 aprile 2020) Che fosse bella bella in modo assurdo è stato evidente sin dalla nascita, il 23 aprile del 1995. Ok, tutti i bambini sono belli e bla bla bla, ma Gigi Hadid ha sempre avuto quel quid in più tanto che a due anni era già una modella in piena regola e volto per la campagna pubblicitaria di Baby Guess. Da quando poi è salita alla ribalta nel 2012, Gigi ha continuato a dimostrare che sulla sua innegabile avvenenza non si scherza. Cioè, avete mai visto una combo chioma/makeup più favolosa della sua?