Rita Dalla Chiesa difende Yari Carrisi da Barbara D’Urso | “È una bufala…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 aprile 2020), dall’assalto mediatico ricevuto dopo l’insulto ai danni diD’Urso. Lo scontro traD’Urso è avvenuto ieri, in un periodo in cui tutta Italia è tesa per l’emergenza Coronavirus e dove la fase 2 pare essere sempre più vicina. Ad un certo punto, sulle storie del suo profilo Instagram, il figlio di Al Bano e Romina Power ha messo uno scritto: “La Durso deve morire”., si è poi giustificato dicendo che il post era indirizzato al programma e non alla conduttrice. In ogni caso, si tratta di un messaggio assolutamente brutto ed ingiustificabile, specialmente se a farlo è il figlio di una star come il cantante di Cellino San Marco, il quale è noto anche per i suoi grandi valori trasmessi dai suoi genitori, che sono i nonni di. In ...