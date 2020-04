Perchè Bruce Willis è in quarantena con Demi Moore senza sua moglie Emma e la figlie? (Di giovedì 23 aprile 2020) Come vi avevo già raccontato Bruce Willis sta trascorrendo la quarantena con la sua ex Demi Moore e le loro figlie: Rumer (31), Scout (28) e Tallulah in Idaho, proprio nella casa in cui vivevano tutti insieme ai tempi del matrimonio. Bruce è quindi lontano dalla moglie Emma Heming e dalle loro piccole Mabel, 8, e Evelyn, 5, che invece stanno passando la quarantena a Los Angeles. Data la curiosità della cosa la mediana delle figlie di Demi e Bruce, Scout (28) ha deciso di spiegare la situazione perchè Emma, con cui c’è stato sempre un bel rapporto, è rimasta fuori dalla quarantena allargata insieme alle figlie. In un podcast ha raccontato “La mia matrigna doveva venire qui con le mie sorelline, ma la più piccola che adesso ha quasi 6 anni, era al parco ed evidentemente non le hanno mai fatto il discorsetto sul non giocare con ... Leggi su newscronaca.myblog Ecco perché Bruce Willis è in quarantena con l’ex Demi Moore (invece che con la moglie)

