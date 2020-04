Pellezzano | uffici postali aperti tre volte a settimana

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Ha vinto la sua battaglia con Poste italiane il Comune diche grazie all’incessante opera di sensibilizzazione presso i vertici provinciali dell’azienda da parte dell’Amministrazione Comunale, ha ottenuto l’estensione dei giorni di apertura deglidi Coperchia e. “Ringrazio i responsabili di Poste Italiane per il costante nonché proficuo confronto con l’Amministrazione Comunale. Ogni sforzo è finalizzato alla tutela della Cittadinanza e degli impiegati. In un momento così delicato, è essenziale garantire un servizio disciplinato e non produrre gli assembramenti che si sono visti in questi giorni. Dopo aver ottenuto la riapertura degliin questione, era evidente la necessità di chiedere a Poste Italiane l’estensione dei giorni ...