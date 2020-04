Parlare di MES approvato da Conte il 23 aprile 2020 è una forzatura: capiamo insieme il motivo (Di giovedì 23 aprile 2020) Stanno girando sui social, soprattutto tra le forze di opposizione, annunci vari in merito al MES approvato da Conte oggi 23 aprile 2020. Una mossa che costituirebbe una sorta di tradimento per l’Italia e per il futuro dei nostri figli, come riportato da alcuni personaggi politici, ma la forzatura appare evidente. Esattamente come avvenuto qualche settimana fa, infatti, quando il Presidente del Consiglio si è trovato nella posizione di dover chiarire alcuni concetti ai “Contestatori”, il rischio che durante il weekend possa avvenire lo stesso è concreto. Perché è sbagliato Parlare di MES approvato da Conte Un chiarimento che consente di smentire l’annuncio sul MES approvato da Conte nel 2020, almeno in questo particolare frangente, arriva direttamente da ANSA. Si parla chiaramente della videoconferenza che ha visto protagonisti proprio ... Leggi su bufale Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello - ecco perché non si è mai smesso di parlare del Festival

Il Mes minaccia irricevibile. L'unica strada sono gli Eurobond. Lorefice (M5S) : "Parlare di vincoli allentati è un espediente. Dal piano della Bei e dal Sure risorse insufficienti"

