Nel 2020 la bufala microchip sottocutaneo imposto da una nuova normativa europea (Di giovedì 23 aprile 2020) Pensavate che nel 2020 potesse mancare la bufala microchip sottocutaneo, già da noi abbondantemente trattata ad aprile 2018? A distanza di due anni esatti, la fake-news torna a fari sentire, proprio nel periodo storico meno indicato dove un po' tutti siamo più suscettibili ed i meno avvezzi anche più raggirabili. La bufala microchip sottocutaneo si basa su una presunta obbligatorietà imposta da una nuova normativa europea di cui non si fa esplicita menzione (forse perché inesistente). Già all'epoca la falsa notizia faceva riferimento ad una decisione normativa firmata da Matteo Renzi con effetto immediato: eppure, già da quel tempo dalla nostra pubblicazione, l'ex segretario del Partito Democratico non ricopriva più la carica di Presidente del Consiglio. In ogni caso, per completezza di informazioni, vi riportiamo in versione ... Leggi su optimagazine Terza fascia 2020 : graduatorie d’istituto e Ata valide anche nel 2021

Coronavirus - Assaeroporti : 1 - 6 miliardi di fatturato in meno nel 2020

Lusso - il conto finale del Covid-19Vendite globali nel 2020 : -30% (Di giovedì 23 aprile 2020) Pensavate che nelpotesse mancare la, già da noi abbondantemente trattata ad aprile 2018? A distanza di due anni esatti, la fake-news torna a fari sentire, proprio nel periodo storico meno indicato dove un po' tutti siamo più suscettibili ed i meno avvezzi anche più raggirabili. Lasi basa su una presunta obbligatorietà imposta da unadi cui non si fa esplicita menzione (forse perché inesistente). Già all'epoca la falsa notizia faceva riferimento ad una decisionefirmata da Matteo Renzi con effetto immediato: eppure, già da quel tempo dalla nostra pubblicazione, l'ex segretario del Partito Democratico non ricopriva più la carica di Presidente del Consiglio. In ogni caso, per completezza di informazioni, vi riportiamo in versione ...

LegaSalvini : #SALVINI: «NON STO PIÙ ZITTO. NEL NOME DEL VIRUS QUALCUNO STA PREPARANDO UN FUTURO DI MENO LIBERTÀ IN ITALIA» - SalvatoreMerlo : Carmine America, compagno di scuola di Luigi Di Maio, è stato piazzato da Di Maio nel cda di Leonardo. Oggi… - ilfoglio_it : Ecco la vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre - LFootball_ : RT @LFootball_: ? La @UEFAWomensEURO ha annunciato le date di #WEuro2022 ??@milebertolini : 'Il Campionato Europeo femminile deve avere una… - Staffetta : Dalla prima pagina - UP: scorte Ocsit a carico dello Stato nel 2020: Misure per il sostegno della liquidità, misure… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Crysis, ha ancora senso rigiocarlo nel 2020? Tom's Hardware Italia Droga ai tempi del Covid. Cala lo spaccio in strada, cresce quello sul web

Nella gravissima emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo da febbraio 2020, le regole sul “rimanere in casa” impostate dalle autorità ... che i consumatori di sostanze d’abuso si stiano ...

GEO FINANZA/ Prezzo del petrolio, una tempesta perfetta in 5 atti (ma senza finale)

Nel 2020 per la prima volta dopo la guerra si riduce il prodotto globale. Ma la produzione dell’oro nero non si ferma, continua. D’altronde fermare l’estrazione non è cosa semplice se non per Stati ...

Nella gravissima emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo da febbraio 2020, le regole sul “rimanere in casa” impostate dalle autorità ... che i consumatori di sostanze d’abuso si stiano ...Nel 2020 per la prima volta dopo la guerra si riduce il prodotto globale. Ma la produzione dell’oro nero non si ferma, continua. D’altronde fermare l’estrazione non è cosa semplice se non per Stati ...