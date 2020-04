Lady Zuber manda in tilt i follower

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Marco Gentile Mirjana, moglie del calciatore svizzero dell'Hoffenheim, sta spopolando su Instagram con i suoiin delirio per le sue foto sexy Stevenè un calciatore svizzero in forza all'Hoffenheim, club tedesco di Bundesliga. Il 28enne è nato a Winterthur ed è cresciuti nelle giovanili del Grasshoppers, una delle due squadre di Zurigo. Con le "cavallette" ha giocato per ben cinque stagioni e nel 2013 ha anche provato un'esperienza all'estero in terra russa, con il Cksa Mosca. Nel 2014, però, viene acquistato dall'Hoffenheim e ci resta fino al 2018 anno in cui passa ad un altro club tedesco, lo Stoccarda con cui gioca un anno per poi far ritorno alla base.è anche uno dei pilastri della nazionale svizzera con cui dal 2017 ha messo insieme 25 presenze condite da 6 reti.gioca ormai da anni in Germania e a ...