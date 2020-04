Gruppo FS, “intesa” per rilancio trasporto nel Lazio firmata da Presidente Zingaretti e Ad Battisti (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Diciotto miliardi di euro di investimenti di cui 13 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni. E’ quanto previsto dal Protocollo d’Intesa per il piano di investimenti del Gruppo FS italiane per il sistema economico e turistico del Lazio firmato dal Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e dall’Ad e Dg delle Ferrovie, Gianfranco Battisti, presenti la Ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e l’Assessore regionale alla mobilità Mauro Alessandri. Il Protocollo rappresenta anche il primo passo dell’iter di valutazione per la realizzazione di una nuova stazione dell’Alta velocità ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Diciotto miliardi di euro di investimenti di cui 13 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi alferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni. E’ quanto previsto dal Protocollo d’Intesa per il piano di investimenti delFS italiane per il sistema economico e turistico delfirmato daldella Regione, Nicola, e dall’Ad e Dg delle Ferrovie, Gianfranco Battisti, presenti la Ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e l’Assessore regionale alla mobilità Mauro Alessandri. Il Protocollo rappresenta anche il primo passo dell’iter di valutazione per la realizzazione di una nuova stazione dell’Alta velocità ...

