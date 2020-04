Giulia De Lellis torna a parlare dei tradimenti di Andrea Damante (Di giovedì 23 aprile 2020) Giulia De Lellis racconta i tradimenti di Damante Giulia De Lellis è tornata insieme ad Andrea Damante, l’ex che aveva lasciato per i tradimenti e al quale aveva dedicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”. La notizia del ritorno di fiamma ha lasciato sorprese le fan dell’influencer romana e sono state moltissime le domande che le hanno rivolto sui social. Domande a cui Giulia De Lellis ha deciso di rispondere con tutta sincerità. L’influencer si è così lasciata andare a una serie di confidenze notturne su Instagram. “Quando ci racconterai quello che sta succedendo nella tua vita sentimentale?”, le ha chiesto un utente nelle domande delle stories. “So che siete sempre molto curiosi della mia vita sentimentale e mi piace condividerla con voi. Prima, però, vorrei capire io stessa ciò che sta ... Leggi su tpi Giulia De Lellis svela quando e perché ha perdonato le corna di Andrea Damante

