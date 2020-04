Federica Panicucci rompe il silenzio sul suo ritorno a Mattino Cinque (Di giovedì 23 aprile 2020) Federica Panicucci sul suo ritorno a Mattino Cinque: “Conto di rientrare quanto prima” “Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza. Conto di rientrare quanto prima. Stiamo dialogando con l’azienda e il compito informativo in questo momento è importante”. Queste le parole di Federica Panicucci durante una diretta social con il giornalista Mario Adinolfi. Per ora Mattino 5 lo sta conducendo Francesco Vecchi, suo collega, il quale sta dando spazio all’emergenza coronavirus per aggiornare gli italiani e fare una sorta di servizio pubblico al fine di contrastare anche la concorrenza rappresentata da UnoMattina in Famiglia e Storie Italiane. Mattino 5, Federica Panicucci annuncia: “C’è bisogno di tornare alla normalità” “Gli italiani ora, giustamente, sono affamati di notizie” ha ... Leggi su lanostratv Federica Panicucci - a rischio Mattino 5? La trattativa è aperta

Federica Panicucci : scacco matto a Adriana Volpe / L’indiscrezione

