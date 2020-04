“Debito perpetuo” è difficile da digerire. Ma l’Ue va verso un accordo complicato (Di giovedì 23 aprile 2020) Bruxelles. I leader dell’Unione europea oggi troveranno un accordo di principio sulla necessità di lanciare un Fondo per la ripresa dopo la grande depressione del coronavirus, dando mandato alla Commissione di Ursula von der Leyen di presentare proposte concrete su come costruirlo, come finanziarlo Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 aprile 2020) Bruxelles. I leader dell’Unione europea oggi troveranno undi principio sulla necessità di lanciare un Fondo per la ripresa dopo la grande depressione del coronavirus, dando mandato alla Commissione di Ursula von der Leyen di presentare proposte concrete su come costruirlo, come finanziarlo

Adnkronos : #Ue, il piano di #Sanchez: fondo da 1500 miliardi con debito perpetuo - FmMosca : RT @rassegnatevi: - Castelli: 'Dobbiamo fare debito perpetuo, come dice la Spagna'. - Giornalista: 'Ok, ma chi ci presta i soldi che poi no… - allegra134 : RT @vanabeau: Qualcuno mi può prestare 1 milione di euro in debito perpetuo? #Castelli di carta - FrancyP_ : RT @brusco_sandro: Ho scritto un breve articolo per Il Foglio sulla simpatica proposta di ''debito perpetuo a tasso zero'' avanzata dall'on… - Marco_Eff : RT @monacelt: Il nostro vice-Ministro @LaCastelliM5s inneggia “nuovi modelli economici”. Chiedendo alla Commissione ???? di emettere debito… -

Ultime Notizie dalla rete : “Debito perpetuo”