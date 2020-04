Counter Strike Global Offensive e Team Fortress 2, rubato il codice sorgente: problema di sicurezza per i giocatori? (Di giovedì 23 aprile 2020) Recentemente l'account Twitter STeamDB ha segnalato che una parte di codice sorgente di Counter-Strike: Global Offensive e Team Fortress 2 è stato rubato e messo pubblicamente in rete. La community di Team Fortress 2 era preoccupata per i rischi di sicurezza, portando i giocatori a raccomandare ad altri di non giocare online a causa della probabile diffusione di virus o malware.I creatori della comunità hanno chiuso i server per paura degli exploit, mentre i moderatori del subreddit di Team Fortress 2 hanno avvertito di possibili vulnerabilità agli oggetti di gioco dei giocatori. Tuttavia Valve afferma che il codice trapelato risale al 2017 ed era già stato reso pubblico in precedenza nel 2018. La società afferma inoltre che "non ha trovato alcun motivo per allarmare i giocatori o evitare le versioni attuali" di giochi come CS: GO o Team Fortress ... Leggi su eurogamer ESL Vodafone Championship di Counter-Strike : Global Offensive - Clash Royale e Brawl Stars annuncia i finalisti della Spring Season

Valorant 'ruba' da Counter-Strike : Global Offensive il pro-player TenZ

Counter-Strike : Global Offensive dà l'addio al pro-player TenZ che approda su Valorant (Di giovedì 23 aprile 2020) Recentemente l'account Twitter SDB ha segnalato che una parte didi2 è statoe messo pubblicamente in rete. La community di2 era preoccupata per i rischi di sicurezza, portando i giocatori a raccomandare ad altri di non giocare online a causa della probabile diffusione di virus o malware.I creatori della comunità hanno chiuso i server per paura degli exploit, mentre i moderatori del subreddit di2 hanno avvertito di possibili vulnerabilità agli oggetti di gioco dei giocatori. Tuttavia Valve afferma che iltrapelato risale al 2017 ed era già stato reso pubblico in precedenza nel 2018. La società afferma inoltre che "non ha trovato alcun motivo per allarmare i giocatori o evitare le versioni attuali" di giochi come CS: GO o...

Eurogamer_it : Rubato il codice sorgente di #CSGO e #TeamFortress2, ci saranno problemi alla sicurezza dei giocatori? - DavideDellAnno : @Parafernale Eh hai ragione.. Cmq è il gameplay di counter strike misto a un Hero shooter (overwatch?) Vedrai che farà il botto comunque - Asgard_Hydra : Valve: codice sorgente rubato per Counter-Strike: GO e Team Fortress 2, rischi per i giocatori? - Multiplayerit : Valve: codice sorgente rubato per Counter-Strike: GO e Team Fortress 2, rischi per i giocatori? - petrisgui : @adamherget @gabrielmsasse @PBaggio_ counter strike ta me mantendo seguro -