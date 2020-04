Cos’è il Consiglio europeo che oggi deciderà sul Mes e sul resto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tutti gli italiani aspettano l’esito delper capire come salverà l’eurozona, anche se non hanno ben chiaro cosa sia questo organo. Spesso è confuso coldell’Unione, l’istituzione che riunisce di volta in volta i ministri dei 27 Stati membri in base al dossier da affrontare, o ild’Europa, che con l’Unione non c’entra proprio niente. Partiamo dalle basi: ilè la riunione dei 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Perché questa distinzione? Varia in base al Pase. Per esempio la Francia manda il suo capo di Stato: Emmanuel Macron, mentre l’Italia manda il suo presidente del, il nostro, Giuseppe Conte. In tempi normali i 27 leader Ue si riuniscono di solito quattro volte all’anno. In tempi straordinari, come questo, si ...