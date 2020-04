CorSport | la Serie A è inamovibile | niente sconti né dilazioni a Sky almeno per ora

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) La lettera inviata da Sky alla LegaA poco prima dell’Assemblea di Lega di martedì ha rotto definitivamente ogni dialogo tra l’emittente e i club. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il quotidiano non esclude che nelle ultime ore ci siano stati contatti informali tra le parti, “ma solo per ribadire le proprie posizioni”. Che sono diverse anche sulla possibilità di un dialogo. “Se quella di Sky è quella di lavorare allo scopo di trovare soluzione reciprocamente utile, quella della Lega è una porta sbarrata”. La linea dei club è una, condivisa da tutti:per adesso. “Quindi, la prossima e ultima rata per i diritti tv, di complessivi 233 milioni, contando Sky, Dazn e Img, dovrà essere pagata entro la regolare scadenza del 1° maggio. A breve i legali di via ...