Coronavirus | studio cinese | due metri di distanza ai ristoranti potrebbero non bastare

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 23 aprile 2020), losui: ladi due mesi potrebbe non. ROMA – Duediall’interno deipotrebbeper evitare i contagi, a dirlo è uno. In particolare i ricercatori orientali si sono soffermati su un’analisi che mostra in che modo ilavrebbe infettato alcuni clienti di un ristorante a partire da una sola persona asintomatica. Losarà pubblicato a luglio su una rivista americana ma il Corriere della Sera l’ha anticipato. LoLoprecisa come ladi duepotrebbe nonper la presenza dell’aria condizionata. Nella ricerca, infatti, si precisa come ad essere contagiate dalla persona asintomatica sono stati tutti i clienti che erano seduti allo stesso tavolo o in uno dei due tavoli vicini alla ...