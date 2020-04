Coronavirus, Berlusconi: “L’Europa deve essere decisiva, che aiuti l’Italia” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parla dell’Europa, e lancia un appello: “L’Europa deve essere decisiva”. Pur se favorevole al Mes, Silvio Berlusconi lancia un forte appello all’Unione Europea: “Per noi è essenziale che l’Europa si confermi come comunità di popoli e di valori e che le sue istituzioni, la Banca Centrale Europea, la … L'articolo Coronavirus, Berlusconi: “L’Europa deve essere decisiva, che aiuti l’Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Berlusconi “E’ interesse dell’Europa essere solidale”

