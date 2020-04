Coronavirus, 17enne si suicida in casa. I genitori: “Non sopportava il lockdown” (Di giovedì 23 aprile 2020) 17enne si suicida: non sopportava il lockdown del Coronavirus Una ragazza di 17 anni si è suicidata perché non riusciva a sopportare l’idea del lockdown a causa del Coronavirus. I genitori, devastati dal dolore, hanno raccontato che la figlia Beth Palmer era diventata ossessionata dal fatto che l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria non sarebbe mai finito. La 17enne di Sale Moor, Greater Manchester, era una giovane cantante di talento con “il mondo ai suoi piedi”, raccontano i familiari della ragazza. Beth Palmer si è tolta la vita ed è stata trovata morta a casa sua, pochi giorni dopo il blocco del Paese a causa dell’epidemia di Coronavirus. I genitori raccontano che la figlia non aveva mai dato segni di squilibrio mentale. Il padre ha dichiarato al Sun che Beth le aveva soltanto detto di sentirsi triste e frustrata ... Leggi su tpi Coronavirus - ragazza 17enne si suicida : “Lockdown era insopportabile”

Si toglie la vita a 17 anni perché non riusciva a sopportare l'idea del lockdown a causa del coronavirus. Beth Palmer, adolescente di Sale Moor, Greater Manchester, stava studiando per diventare una ...

