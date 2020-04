Barbara d’Urso: “Sono single”. E su Aida Nizar: “Non è stata arrestata” (Di giovedì 23 aprile 2020) Aida Nizar non è in carcere evidentemente, visto che si è messa in contatto con Noi Barbara d’Urso scoppiettante a Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha prima fatto chiarezza sul caso Aida Nizar, poi ha ribadito di essere single (nonostante il gossip, a cadenza frequente, le appioppi flirt e presunti compagni). L’ex gieffina non è stata … L'articolo Barbara d’Urso: “Sono single”. E su Aida Nizar: “Non è stata arrestata” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Barbara D’Urso annuncia a Pomeriggio 5 : “Non possiamo più stare insieme”

Barbara d’Urso | La sorella minacciata sul web : “Sono stanca!”

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso sconvolta : “È una cosa tristissima” (Di giovedì 23 aprile 2020)non è in carcere evidentemente, visto che si è messa in contatto con Noid’Urso scoppiettante a Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha prima fatto chiarezza sul caso, poi ha ribadito di essere single (nonostante il gossip, a cadenza frequente, le appioppi flirt e presunti compagni). L’ex gieffina non è… L'articolod’Urso: “Sono single”. E su: “Non èarre” proviene da Gossip e Tv.

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - nvmxyoongi : RT @_minaerva: «Non entrare nella stanza d'albergo è colpa tua se ci entri perché gli uomini sono mascalzoni proprio mi ferisce» So che il… - CarmenCostanza1 : @FilippoGhirardi Ridicola, sembrava Barbara D Urso Show e non U&D.. lo sfruttamento di casi umani... ma dov è la dignità di Gemma? - ToninoPiesco : Barbara D'Urso, il medico Rizzoli: «Coronavirus nell'acqua potabile e negli scarichi fognari? Ecco la verità»… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news