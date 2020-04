Anche “l’industria” Nba non sa quando riaprirà E i giocatori dettano i tempi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un mese e mezzo dopo l’ultima partita di NBA, non si sa se eil campionato di basket americano ripartirà. Lo sport è fermo ovunque, non solo in Italia.se il dibattito e la corsa alle soluzioni per tornare in campo vengono vissuti con diversi gradi di struggimento. L’NBA è un’industria (per usare un termine tanto caro alle istituzioni del calcio italiano) da miliardi di dollari. Ma il punto della discussione è ancora fermo allestiche di ripresa. Chris Paul, guardia dei Thunder e presidente dell’associazione, ha preso posizione dettando in un intervista a ESPN il punto di vista degli atleti: “Il periodo di allenamenti necessario per ritrovare una forma accettabile non può essere di due settimane. Non credo che la NBA ci stia pensando. Ma se ci dicono: ‘Ehi, avete due settimane e poi ...