Vasto | in strada con la figlia in braccio | “Prendetela voi | non posso più accudirla”

L'uomo, che si aggirava per il quartiere Vasto con la figlia in braccio, ha raccontato che la madre della bambina, tossicodipendente, si era allontanata da giorni, lasciandolo solo a prendersi cura della piccola. Si aggirava in strada con una neonata di due mesi tra le braccia, nel popoloso quartiere Vasto a Napoli, con l'intenzione di affidarla ad estranei perché, riferiva a chi gli chiedeva spiegazioni, non era in grado di accudire la figlia per motivi di lavoro. La segnalazione – come riferiscono organi di stampa che raccontano la vicenda – è arrivata agli agenti e ufficiali dell'unità operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia locale diretta dal capitano Sabina Pagnano, in giro durante le attività connesse all'emergenza epidemiologica. I cittadini, preoccupati da queste allarmanti affermazioni, hanno ...

È una storia a lieto fine: un lieto fine, però, che non era scontato. Un uomo, ieri sera, si aggirava per le strade del Vasto con una neonata in braccio, nella speranza di affidarla ad estranei perché ...

Gli agenti e ufficiali della Tutela emergenze sociali e minori della polizia locale diretta dal capitano Sabina Pagnano, durante le attività connesse all’emergenza epidemiologica hanno ricevuto ...

