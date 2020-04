Vacanze al mare in Salento: al via i test in spiaggia per il distanziamento sociale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, come andremo al mare? In Salento si prova la distanza sociale per evitare assembramenti in spiaggia. Come verranno allestite le spiagge per rispettare le regole di distanziamento sociale durante l’estate 2020? Sappiamo tutti infatti che il 4 maggio comincerà la famigerata Fase 2 in cui, lentamente, si riapriranno diverse attività produttive. Sarà una fase … L'articolo Vacanze al mare in Salento: al via i test in spiaggia per il distanziamento sociale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Vacanze a prova di Coronavirus - l’epidemiologo Ciccozzi : “Al mare le mascherine non servono - ma la distanza deve essere di 2 metri e mezzo anche in acqua”

Vacanze al mare 2020 : rincari record sulle tariffe

Coronavirus - rincari per le vacanze : solo i ricchi andranno a mare (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, come andremo al? Insi prova la distanzaper evitare assembramenti in. Come verranno allestite le spiagge per rispettare le regole didurante l’estate 2020? Sappiamo tutti infatti che il 4 maggio comincerà la famigerata Fase 2 in cui, lentamente, si riapriranno diverse attività produttive. Sarà una fase … L'articoloalin: al via iinper ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

voltes48 : RT @LeleDip: @b_baolo @elyos72 Qualsiasi spiaggia in riviera di Sondrio andrà bene! Sono tutte fantastiche! ?? #Mare #Spiaggia #Vacanze #Tro… - SerLongo : Coronavirus e vacanze, l'epidemiologo Rezza (Iss): 'Il mare è sicuro' - ofertarro : CASA VACANZE AFFITTO 2020 RODI GARGANICO PUGLIA GARGANO TERRAZZO VISTA MARE - b_baolo : RT @LeleDip: @b_baolo @elyos72 Qualsiasi spiaggia in riviera di Sondrio andrà bene! Sono tutte fantastiche! ?? #Mare #Spiaggia #Vacanze #Tro… - LeleDip : @b_baolo @elyos72 Qualsiasi spiaggia in riviera di Sondrio andrà bene! Sono tutte fantastiche! ?? #Mare #Spiaggia… -