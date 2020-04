PS5 potrebbe utilizzare meno memoria RAM rispetto a PS4 per la gestione del sistema operativo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sony ha già svelato le specifiche tecniche della sua PS5, ma fino a quando non avrà luogo il reveal completo della console, molte domande rimarranno senza risposta per quanto riguarda le potenzialità del sistema.Ora, un nuovo rumor ci parla dell'uso della memoria RAM di PS5 che sarà un po' diverso da quanto visto sull'attuale PS4.Secondo il noto insider Tidux, PS5 potrebbe utilizzare meno memoria RAM rispetto a PS4 per la gestione del sistema operativo e questo sarebbe dovuto "ai due coprocessori dedicati all'I/O e alla tipologia di RAM".Leggi altro... Leggi su eurogamer PS5 potrebbe essere disponibile in quantità limitata e con un prezzo piuttosto alto nel suo primo anno

PS5 ricreata partendo dal DualSense : il design della next-gen potrebbe essere questo?

Il prezzo di Ps5 potrebbe essere più basso del previsto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sony ha già svelato le specifiche tecniche della sua PS5, ma fino a quando non avrà luogo il reveal completo della console, molte domande rimarranno senza risposta per quanto riguarda le potenzialità del.Ora, un nuovo rumor ci parla dell'uso dellaRAM di PS5 che sarà un po' diverso da quanto visto sull'attuale PS4.Secondo il noto insider Tidux, PS5RAMa PS4 per ladeloperativo e questo sarebbe dovuto "ai due coprocessori dedicati all'I/O e alla tipologia di RAM".Leggi altro...

AleDiogua : Il prossimo Marvel's Spider-Man potrebbe contenere diverse, interessanti, rivoluzioni di trama, gameplay e mood. Ar… - infoitscienza : PS5, nuovi concept design in video: ecco come potrebbe essere la console Sony - geronimo_73 : RT @Born2Play_it: RUMOR ?? #PS5 potrebbe avere alcune caratteristiche incluse nella architettura #RDNA3 ?? Una fonte ha dichiarato a RedGami… - Born2Play_it : RUMOR ?? #PS5 potrebbe avere alcune caratteristiche incluse nella architettura #RDNA3 ?? Una fonte ha dichiarato a R… - Multiplayerit : PS5, nuovi concept design in video: ecco come potrebbe essere la console Sony -