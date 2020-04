Parigi-Roubaix 1951: Antonio Bevilacqua, l’apoteosi in solitaria di un grande pistard (Di mercoledì 22 aprile 2020) Antonio Bevilacqua, veneto di Santa Maria di Sala, è stato un corridore dai mezzi eccezionali. Su pista era un inseguitore di rango elevatissimo, tanto da vincere due titoli mondiali consecutivi e da cogliere altre quattro medaglie alla rassegna iridata in un’epoca decisamente florida per la disciplina. Su strada, invece, aveva caratteristiche di passista-veloce e poteva vincere in più modi. Infatti, era capace di primeggiare a cronometro, ma sapeva destreggiarsi anche in volata. Dato il suo background, inoltre, aveva nelle corde azioni da finisseur e affondi a lunga gittata. Tra il 1946 e il 1952 ha conquistato ben undici tappe al Giro d’Italia. Il biennio 1950-1951 fu il suo periodo di maggior splendore. Nella prima stagione in questione vinse, tra le altre cose, il Mondiale nell’inseguimento, il titolo di campione italiano che in quell’annata era ... Leggi su oasport Parigi-Roubaix 1950 : la cavalcata vincente di Fausto Coppi - un anno dopo il fratello Serse

Ciclismo - il possibile calendario delle Classiche : Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto - Fiandre e Liegi durante il Giro d’Italia

Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto - Giro d’Italia a ottobre su 21 tappe e insieme alla Vuelta : tutti gli scenari e il nuovo calendario (Di mercoledì 22 aprile 2020), veneto di Santa Maria di Sala, è stato un corridore dai mezzi eccezionali. Su pista era un inseguitore di rango elevatissimo, tanto da vincere due titoli mondiali consecutivi e da cogliere altre quattro medaglie alla rassegna iridata in un’epoca decisamente florida per la disciplina. Su strada, invece, aveva caratteristiche di passista-veloce e poteva vincere in più modi. Infatti, era capace di primeggiare a cronometro, ma sapeva destreggiarsi anche in volata. Dato il suo background, inoltre, aveva nelle corde azioni da finisseur e affondi a lunga gittata. Tra il 1946 e il 1952 ha conquistato ben undici tappe al Giro d’Italia. Il biennio 1950-fu il suo periodo di maggior splendore. Nella prima stagione in questione vinse, tra le altre cose, il Mondiale nell’inseguimento, il titolo di campione italiano che in quell’annata era ...

ventolaterale : #6. Fausto Coppi a destra, festeggia l'amatissimo fratello Serse che aveva appena vinto la Parigi-Roubaix. Correva… - mattilgale : 24/ contro le violenze poliziesche, drasticamente aumentate dall'inizio della #quarantena, si incendiano le… - matteosan81 : @solo_Roby Io per andare a lavoro in bici dovrei fare la Parigi-Roubaix - Eurosport_IT : Mattinata dedicata al ciclismo su Eurosport: back to 2018... ??????? 08:30 E3 Harelbeke 2018 10:00 Gand-Wevelgem 201… - tHeJoKeR_78 : Si è conclusa con successo l’Asta Regala un Sogno ! La bici Specialized S-Works Roubaix, utilizzata da Vincenzo Nib… -