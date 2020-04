Oms: “Questo virus resterà con noi ancora per molto tempo, il Mondo non tornerà come era prima” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le persone confinate nelle loro case per settimane intere comprensibilmente vogliono andare avanti con le loro vite Ma dobbiamo capire che il Mondo non tornerà e non potrà più tornare come era prima. Ci deve essere una 'nuova normalità'" ha spiegato il numero uno dell'organizzazione mondiale della sanità Ghebreyesus. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le persone confinate nelle loro case per settimane intere comprensibilmente vogliono andare avanti con le loro vite Ma dobbiamo capire che ilnon tornerà e non potrà più tornareera prima. Ci deve essere una 'nuova normalità'" ha spiegato il numero uno dell'organizzazione mondiale della sanità Ghebreyesus.

