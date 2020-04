Moreno Torricelli | “Tifavo Inter ma se non andavo alla Juve non vincevo un ca**o”

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La storia diè stata una delle favole più belle del calcio: passò dSerie Dntus, dove vinse tutto in carriera (dagli scudetti finoCoppacontinentale). L'ex difensore però ha confessato un "peccato di gioventù": la squadra per la quale tifava era a strisce verticali ma non bianconere.

Tifava per l'Inter ma se non avesse indossato la maglia della Juventus non avrebbe "vinto un cazzo". Moreno Torricelli è uno dei difensori più cari ai tifosi bianconeri e agli appassionati di calcio.La storia di Moreno Torricelli è una di quelle più strane e sognanti nel mondo del pallone. Nel 1992 passò direttamente dalla Serie D alla massima serie e non in una squadra abituata a lottare per la ...