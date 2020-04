Mesut Ozil fa dietrofront: sì al taglio dello stipendio ma ad una condizione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Mesut Ozil ci ripensa. Il tedesco dell'Arsenal ha dato l'ok al club per il taglio degli stipendi, ma a una condizione. L'ex Real è anche disposto a una riduzione dell'ingaggio superiore a quello dei compagni ma a patto di avere garanzie su come verranno utilizzati i soldi risparmiati dal club per la crisi legata all'emergenza Coronavirus. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020)ci ripensa. Il tedesco dell'Arsenal ha dato l'ok al club per ildegli stipendi, ma a una. L'ex Real è anche disposto a una riduzione dell'ingaggio superiore a quello dei compagni ma a patto di avere garanzie su come verranno utilizzati i soldi risparmiati dal club per la crisi legata all'emergenza Coronavirus.

