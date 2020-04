Le Iene tornano in tv: dallo sforzo della conduzione a tre ai servizi non banali (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ritorno de Le Iene in televisione è stato accolto da quasi 3 milioni di spettatori, numero davvero molto buoni per il programma di Italia 1 ( molti si chiedono come mai non sia in onda sulla rete ammiraglia vista l’emergenza). Il ritorno de Le Iene in tv ha ovviamente, come succede spesso del resto con un prodotto così seguito, diviso i critici. Il pubblico ha gradito questa puntata, quasi interamente concentrata sul coronavirus, un tema che ovviamente doveva essere trattato. Ed è anche chiaro che realizzare servizi in questo senso sia più semplice visto il numero infinito di informazioni e anche la possibilità di muoversi per l’Italia a caccia di novità in merito. Forse si, la puntata è stata particolarmente “virus centrica” ma era la prima, dopo due mesi di stop e immaginiamo anche che non sia semplice, per i ... Leggi su ultimenotizieflash Le Iene tornano in onda martedì 21 aprile su Italia 1 – Video

Le Iene tornano in onda dopo stop per coronavirus - puntata 21 aprile 2020 : anticipazioni

Le Iene Show ritornano oggi 21 Aprile su Italia1 dopo stop per Coronavirus : anticipazioni - servizi - temi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ritorno de Lein televisione è stato accolto da quasi 3 milioni di spettatori, numero davvero molto buoni per il programma di Italia 1 ( molti si chiedono come mai non sia in onda sulla rete ammiraglia vista l’emergenza). Il ritorno de Lein tv ha ovviamente, come succede spesso del resto con un prodotto così seguito, diviso i critici. Il pubblico ha gradito questa puntata, quasi interamente concentrata sul coronavirus, un tema che ovviamente doveva essere trattato. Ed è anche chiaro che realizzarein questo senso sia più semplice visto il numero infinito di informazioni e anche la possibilità di muoversi per l’Italia a caccia di novità in merito. Forse si, la puntata è stata particolarmente “virus centrica” ma era la prima, dopo due mesi di stop e immaginiamo anche che non sia semplice, per i ...

Unf_Tweet : #ascoltitv #LeIene tornano in tv: dallo sforzo della conduzione a tre ai servizi non banali - infoitcultura : Stasera in tv 21 aprile, programmi e film: concerto di Laura Pausini su Rai1 e Le Iene tornano su Italia Uno - gibzayn : Ah ma stasera tornano le iene - CIAfra73 : Tuttalativu · GuidaTV 21 Aprile 2020: Tornano Le Iene, tra Stasera Laura, Karol un uomo diventato Papa, Hotel Tran.… - infoitcultura : 'Le Iene' tornano dopo lo stop. 'C'è ancora voglia di evasione' -

Ultime Notizie dalla rete : Iene tornano Le Iene tornano il 21 aprile Mediaset Play Le Iene e lo scherzo (in quarantena) a Michelle Hunziker

ROMA – Tornano Le Iene e tornano… gli scherzi. Dietro tutto quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, in questi mesi, sembra quindi che ci sia il folle sfruttamento degli animali da parte ...

Le Iene aprono il caso Sileri, mascherine vendute dalla moglie all’Umberto I?

Le Iene portano alla luce un caso sospetto che vede al centro il viceministro Sileri e la moglie. I sospetti degli ‘uomini in nero’. Le Iene tornano in onda e fanno subito notizia con la vicenda ...

ROMA – Tornano Le Iene e tornano… gli scherzi. Dietro tutto quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, in questi mesi, sembra quindi che ci sia il folle sfruttamento degli animali da parte ...Le Iene portano alla luce un caso sospetto che vede al centro il viceministro Sileri e la moglie. I sospetti degli ‘uomini in nero’. Le Iene tornano in onda e fanno subito notizia con la vicenda ...