Kouame: «Per Iachini gioco anche in porta! Sogno la Champions con la Fiorentina» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Christian Kouame si è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’attaccante della Fiorentina Christian Kouame si è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da centrare con la maglia della Fiorentina. Le sue parole. ETO’O – «Mi piace tutto di lui. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa, incarna lo spirito di sacrificio. Vorrei rubargli l’istinto killer. E la sua innata capacità di segnare». Iachini – «Per lui farei il terzino come Eto’o? Certo. Se vuole sono pronto a giocare anche in porta. A parte le battute nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto». OBIETTIVI – «Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo. Poi vorrei giocare un giorno la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Christiansi è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’attaccante dellaChristiansi è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da centrare con la maglia della. Le sue parole. ETO’O – «Mi piace tutto di lui. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa, incarna lo spirito di sacrificio. Vorrei rubargli l’istinto killer. E la sua innata capacità di segnare».– «Per lui farei il terzino come Eto’o? Certo. Se vuole sono pronto a giocarein porta. A parte le battute nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto». OBIETTIVI – «Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo. Poi vorrei giocare un giorno la ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Kouame a Gazzetta: “Juve e Lazio per lo scudetto, ma l’Inter...” - TUTTOJUVE_COM : Kouame a Gazzetta: “Juve e Lazio per lo scudetto, ma l’Inter...” - juventusdivanum : #Perinetti a JD: 'Kouame? Chiesi a Preziosi fermamente di acquistarlo dal Cittadella, per me ha fatto bene la Fiore… - infoitsport : Fiorentina, Kouamé: 'Parlo sempre con Iachini, sono pronto per giocare' - infoitsport : FOTO – Kouamè indossa per la prima volta la maglia della Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Kouame Per Kouame: «Per Iachini gioco anche in porta! Sogno la Champions con la Fiorentina» Calcio News 24 Kouame: «Per Iachini gioco anche in porta! Sogno la Champions con la Fiorentina»

Christian Kouame si è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da centrare con la maglia della Fiorentina. Le sue parole. ETO’O – «Mi piace tutto di lui. È il mio idolo ...

Kouame a Gazzetta: “Juve e Lazio per lo scudetto, ma l’Inter...”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport intervista all'attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Chi vincerà lo scudetto ... Chiesa e’ giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in ...

Christian Kouame si è raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da centrare con la maglia della Fiorentina. Le sue parole. ETO’O – «Mi piace tutto di lui. È il mio idolo ...Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport intervista all'attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Chi vincerà lo scudetto ... Chiesa e’ giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in ...