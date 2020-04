Jovanotti parte con il docutrip “Non voglio cambiare pianeta” su Rai Play (Di mercoledì 22 aprile 2020) La conferenza stampa di presentazione del docutrip “Non voglio cambiare pianeta” di Lorenzo Jovanotti si è svolta via Zoom, ormai una triste consuetudine in tempo di coronavirus. Un’occasione per presentare un progetto a cui il cantautore tiene moltissimo, perché quello che il pubblico andrà a vivere su Rai Play è un viaggio che ha voluto fortemente fare. Un viaggio in bici da Santiago del Cile a Buenos Aires, disponibile dal 24 aprile, in sedici puntate di circa 15 minuti l’una. 60 ore di girato in soggettiva realizzato con una Go-pro e un cellulare sono diventati un programma a puntate per riflettere sulla natura e sull’umano in modo divertente e spontaneo. Un invito a viaggiare che sembra ancora più forte e significativo in tempo di coronavirus: “Ai giovani dico: leggete e viaggiate. Guardate film, ascoltate ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - da Jovanotti a Tiziano Ferro a Fiorello : parte la campagna #iorestoacasa (Di mercoledì 22 aprile 2020) La conferenza stampa di presentazione del“Nonpianeta” di Lorenzosi è svolta via Zoom, ormai una triste consuetudine in tempo di coronavirus. Un’occasione per presentare un progetto a cui il cantautore tiene moltissimo, perché quello che il pubblico andrà a vivere su Raiè un viaggio che ha voluto fortemente fare. Un viaggio in bici da Santiago del Cile a Buenos Aires, disponibile dal 24 aprile, in sedici puntate di circa 15 minuti l’una. 60 ore di girato in soggettiva realizzato con una Go-pro e un cellulare sono diventati un programma a puntate per riflettere sulla natura e sull’umano in modo divertente e spontaneo. Un invito a viaggiare che sembra ancora più forte e significativo in tempo di coronavirus: “Ai giovani dico: leggete e viaggiate. Guardate film, ascoltate ...

