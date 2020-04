"Il mio addio da questo letto senza cuore": la straziante lettera del nonno morto di Covid in Rsa (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sapeva che restavano pochi giorni davanti a lui. Allora ha deciso di scrivere una lettera a figli e nipoti. Un messaggio che suona come un atto d’accusa contro il sistema delle rsa. “Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi cari miei figli e nipoti. (L’ho consegnata di nascosto a Suor Chiara nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla)”, premette nel messaggio, pubblicato sulla rivista Interris.“Comprendo di non avere più tanti giorni - scrive -, dal mio respiro sento che mi resta solo questa esile mano a stringere una penna ricevuta per grazia da una giovane donna che ha la tua età Elisa mia cara. E’ l’unica persona che in questo ospizio mi ha regalato qualche sorriso ma da quando porta anche lei la mascherina riesco solo a intravedere un pò di luce dai suoi occhi; uno sguardo diverso da quello delle altre ... Leggi su huffingtonpost La confessione di Totti : «Porto mio figlio a Trigoria e piango. Sull’addio alla Roma…»

